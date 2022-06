Die oberfränkische Bezirksvertreterversammlung der KEG Oberfranken – Katholische Erziehergemeinschaft – wählte im Juni einen neuen beziehungsweise alten Bezirksvorstand. Cordula Haderlein, die fachliche Leiterin des Schulamtes Forchheim , wurde als Bezirksvorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Als ihre Stellvertreter wurden Daniela Drummer, Schulleiterin, und Barbara Grellner, Lehrerin, ebenfalls im Amt bestätigt.

Haderlein nutzte die Gelegenheit, sich bei allen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Gleichzeitig freute sie sich über den wiedergewählten Vorstand, der dank seiner Kompetenz und Tatkraft genau der Richtige sei, um das Verbandsleben zu gestalten und sich bildungspolitisch zu positionieren und einzumischen. Die Wiederwahl zeige auch, dass man mit der geleisteten Arbeit in den letzten Jahren zufrieden sei. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt bezog sich auf die Neuwahlen im Kreis Bamberg. Der noch amtierende Kreisvorsitzende Rudi Distler war krankheitsbedingt entschuldigt und ließ durch seine Stellvertreterin, Doris Otzelberger, seinen Dank an die Anwesenden für die lange und gute Zusammenarbeit ausrichten. Er werde jedoch für die Zukunft nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen.

Die Bezirksvorsitzende Haderlein bedankte sich für seine herausragende Arbeit und das große Engagement über die vielen Jahre hinweg. Erfreulich sei auch, so die Bezirksvorsitzende, dass für die anstehenden Neuwahlen im Kreis Bamberg bereits die Nachfolge gesichert ist.

Am Ende der Sitzung gab Haderlein den Veranstaltungshinweis für die 60. Sommerserenade der KEG, die dieses Jahr mit einem ganz besonderen Künstler aufwarten kann. Wolfgang Buck, Liedermacher und Kabarettist , tritt am 08. Juli, um 17 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim auf. Karten gibt es unter anderem noch an der Abendkasse. red