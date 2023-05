Viele Vereinsmitglieder des FC Burk haben sich zur Hauptversammlung im Sportheim versammelt. Es standen auch Neuwahlen an. Details hierzu gehen aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor: Es wurden die bisherigen Akteure im Amt bestätigt und die frei gewordenen Posten besetzt: Die Position des Schriftführers übernimmt künftig Johannes Sponsel. Für das Amt des Ehrenamtsbeauftragten wurde Holger Lehnard neu gewählt. Christof Gügel zeichnet in Zukunft für das Ressort Öffentlichkeit verantwortlich, während Frank Gareus das Aufgabengebiet Vereinsleben übernimmt.

Erfreuliches hatte Finanz-Vorsitzender Christian Schmitt zu berichten, denn trotz Pandemie und Großinvestitionen wie Flutlichtanlage und Aufsitzrasenmäher stehe der Verein finanziell weiterhin auf einem soliden Fundament. Im Nachwuchsbereich trägt das Engagement von Jugendleiter Sven Schulze Früchte, der viele neue Übungsleiter und Trainer akquiriert hat und in keiner Altersklasse Spielgemeinschaften eingehen musste. Die vier gepflegten Plätze sowie das stellenweise auf Vordermann gebrachte Sportheim sind Verdienst von Liegenschafts-Vorsitzendem Patrick Zapf und seinem Helferteam.

Reger Betrieb in allen Abteilungen

Wie gut der Verein aufgestellt ist, schilderten die beiden Sport-Vorsitzenden Klaus Kainer und Alexander Priebusch − auch mit Blick in die Sparten Tischtennis, Kicker und Gymnastik: Überall herrscht reger Sportbetrieb.

In Sachen Vereinsleben und Veranstaltungen bewerteten die Verantwortlichen neben der Kerwa im Oktober auch das erstmalige Sommerfest sehr positiv. Ein weiteres Sommerfest folgt am ersten Juli-Wochenende. Unabhängig vom neu zu schaffenden städtischen Festplatz kündigte Peter Hörath das heuer wieder stattfindende Weinfest an, bevor er sich unter stehenden Ovationen aus seiner Vorstandsrolle verabschiedete. Große Dankesworte gab es auch für das Ehepaar Oliver und Andrea Faust, die ihre Ämter als Schriftführer und Ehrenamtsbeauftragte abgaben.

Unter dem Stichwort „Vereinsleben“ wurden dann mit launigen Anekdoten Akteure in den Mittelpunkt gestellt, die nach 50 Jahren Mitgliedschaft wahrlich (fast das ganze) Leben im Verein verbracht und mitgestaltet haben. Diese Treue zum Verein wurde mit der Ehrenmitgliedschaft, BLSV-Urkunden und Geschenken gefeiert. red