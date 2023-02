Beim Neujahrsempfang in Neunkirchen am Brand blickte Bürgermeister Martin Walz seitens der Gemeinde vor vielen Gästen aus Vereinen , Verbänden, Gewerbe und Politik auch auf viele Erfolge zurück. An vielen Beispielen wurde laut Pressemitteilung der Gemeinde gezeigt, was alles bewerkstellig wird.

Dank der abklingenden Corona-Einschränkungen konnten in den letzten Monaten viele Veranstaltungen nachgeholt oder endlich wieder durchgeführt werden. Auch große Herausforderungen wie die Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine seien gestemmt worden.

Nachdem ein großer Rahmen für eine entsprechende Verabschiedung lange nicht möglich war, wurde der erste Neujahrsempfang der laufenden Wahlperiode genutzt, den inzwischen schon vor einigen Jahren ausgeschiedenen Gemeinderäten und auch Ex-Bürgermeister Heinz Richter für ihre Arbeit zu danken.

Ein Dank von Walz persönlich und auch im Namen der Kommune für ihr jahrelanges Engagement ging an die Gemeinderäte Anton Spatz (33 Jahre lang im Rat), Karl Germeroth (24 Jahre), Robert Landwehr und Rainer Obermeier (je 18 Jahre), Ines Barrabas, Sandra Richter-Nicolosi und Georg Igel (je zwölf Jahre), Christian Boeckmann (Nachrücker in zwei Perioden), Holger Kotouc (sechs Jahre) und Heinz Richter (sechs Jahre im Rat und zwölf Jahre Bürgermeister ). Für sein anhaltendes ehrenamtliches Engagement für Großenbuch wurde zudem Georg Schmitt geehrt. red