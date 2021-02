"Lassen wir uns von ihrem Blick berühren", so hieß es in einer Betrachtung des früheren Papstes Benedikt während der Novene-Andachten. Für die neun Tage andauernde Lourdes-Novene in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach wurde die Lourdes-Madonna aus ihrem Platz in der Grotte hinter der Pfarrkirche geholt. In dieser Zeit hat die festlich geschmückte Madonna ihren Platz im Altarbereich der Kirche .

Während der neun Gebetstage versammelten sich jeden Abend trotz der Corona-Einschränkungen viele Gläubige für die gemeinsame Andacht nach einem eigens vorbereiteten Gebetsheft, dem sich meist eine Eucharistiefeier anschloss.

An einem der Novene-Tage war eine Betrachtung des früheren Papstes Benedikt XVI . anlässlich seines Lourdes-Aufenthaltes 2008 zu hören. "An diesem Ort kommt Maria zu uns als die Mutter, die immer für die Nöte ihrer Kinder da ist", so die Worte von Papst Benedikt .

Die neun Tage andauernde Gebetszeit endete mit dem Gedenktag Unserer Lieben Frau von Lourdes. In seiner Predigt verwies hier Pfarrer Oliver Schütz auf eine wesentliche Haltung der Gottesmutter Maria: Sie habe offene Augen und Ohren für das Leid , die Not und die Krankheit anderer Menschen. An vielen Wallfahrtsorten, sei es Lourdes, Fatima, Altötting oder anderswo, wird Maria um ihre Fürsprache angerufen.

Keine Lichterprozession möglich

Da in diesem Jahr keine Lichterprozession möglich war, versammelte sich Pfarrer Schütz mit den Ministranten vor der Lourdes-Madonna. Während ein Kantor einige Strophen des Lourdes-Liedes sang, hielten sie die brennenden Kerzen in Händen, die beim "Ave, Ave Maria" erhoben wurden. red