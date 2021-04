Die Wasserversorgung von Eschlipp soll erstmals einen Anschluss an die zentrale Ebermannstadter Wasserversorgung erhalten. Die Arbeiten zur Verlegung der Wasserleitung von Niedermirsberg nach Eschlipp sind in vollem Gang. Da Eschlipp höher liegt, muss das Wasser von Niedermirsberg aus hochgepumpt werden. Das knapp 28 Tonnen schwere Pumpwerk wurde nun als Fertigteil angeliefert und an seinen Bestimmungsort gehoben.

Foto: Stadtwerke Ebermannstadt