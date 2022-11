Die Freiwillige Feuerwehr Reuth lud zur Fahrzeugweihe des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF-20 ein. Nach einem Gottesdienst zog die Festabordnung zum Feuerwehrgerätehaus.

In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Udo Schönfelder die herausragende Bedeutung des ehrenamtlichen abwehrenden Brandschutzes in allen Forchheimer Ortsteilen. So sei die Stadt sehr glücklich, dass das neue Löschgruppenfahrzeug nach einer langen und ausgiebigen Planungs- und Beschaffungsphase nun endlich offiziell an die Feuerwehr Reuth übergeben werden konnte.

Im Anschluss an die symbolische Schlüsselübergabe an den Kommandanten der Reuther Feuerwehr wurde das LF-20 durch Pater Bernhard Kuhn (SDB) mit dem kirchlichen Segen versehen. Kommandant Jochen Wölfel machte deutlich, dass das neue LF-20 exakt auf die Bedürfnisse der Feuerwehr zugeschnitten sei. Er erläuterte, wie sich die Aktiven in den letzten Wochen in unzähligen Übungsstunden bereits mit den Funktionalitäten des neuen Fahrzeuges vertraut gemacht hätten. Das LF-20 sei deshalb bei der Integrierten Leitstelle bereits offiziell auf Status 2 („Einsatzbereit in Wache“) gemeldet.

In seinem Grußwort hob Kreisbrandrat Oliver Flake die Bedeutung des ehrenamtlichen Feuerwehrwesens vor. Nach weiteren Grußworten durch MdL Michael Hofmann , der Patenwehr aus Schlaifhausen sowie der Freundschaftswehr in Ratzing (Landkreis Freyung-Grafenau) endete der offizielle Teil der Feierlichkeiten. red