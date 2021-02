Fährt man von Gößweinstein hinunter zur Sachsenmühle, liegt hinter einer Linkskurve und einem kleinen Waldgebiet eine relativ große Freifläche mit den Flurnummern 565 und 576 der Gemarkung Gößweinstein . Diese beiden Grundstücke, auf denen bereits eine Halle eines örtlichen Forstunternehmers steht, sind im Flächennutzungsplan als "Flächen für die Landwirtschaft" ausgewiesen, die von einer Erstaufforstung frei zu halten sind. Daraus soll nun aber ein Gewerbegebiet werden.

Der Marktgemeinderat befürwortete einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gewerbegebiet.

Ein Hoch- und Tiefbauunternehmer aus Pottenstein will dort ein Büro- und Hallengebäude, Parkplätze und einen Lagerplatz errichten. Der bereits angesiedelte Gößweinsteiner Forstunternehmer will auf seinem Grundstück einen Logistikplatz, der von Lastwagen befahren werden kann, sowie einen Lagerplatz für Rundholz und eine Halle zum Unterstellen von Maschinen und für das Lagern von Energieholz bauen.

Um die Vorhaben der beiden Unternehmer zu realisieren, waren deshalb während der Marktgemeinderatssitzung zwei Beschlüsse zu fassen. Zum einen musste der Flächennutzungsplan von einer bisher "landwirtschaftlichen Fläche" in "gewerbliche Bauflächen" geändert und zum anderen ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Außerdem musste mit den Bauwerbern auf deren Kosten ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. Das Vorhaben der beiden Unternehmer stieß nicht bei allen Räten auf Wohlwollen. Vor allem SPD-Sprecher Bernhard Vogel äußerte sich kritisch: "Ich empfinde das schon als einen Stachel in der Landschaft, das macht mich unglücklich, und ich vermisse Alternativen." Ihm gefalle nicht, dass es wieder so ein Fall wie bei Bösenbirkig sei. Vogel sieht das Landschaftsbild gefährdet.

"Ich habe dich inhaltlich überhaupt nicht verstanden", hakte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW) bei Vogel nach. Denn mit einem solchen Gewerbegebiet müsse man eben nun genau dorthin gehen, wo der Marktgemeinderat seinerzeit schon die Strukturen dafür geschaffen habe - und zwar schon in den Jahren 2008 bis 2014. Denn der Markt habe dieses Areal schon 2014 genau dafür vorgesehen. Für Zimmermann wirke ein Gewerbegebiet in diesem Bereich nicht störend, und die Zufahrt sei bereits gesichert.

Vogel betonte, dass er grundsätzlich die Ausgestaltung von künftigen Gewerbeflächen vermisse. Zwischen der Schule und dem Autohaus Bayer sei seit langem eine Gewerbefläche ausgewiesen, könne aber nicht als solche genutzt werden, weil der Eigentümer dazu nicht bereit sei. "Kann man diese Fläche nicht wieder als Gewerbefläche herausnehmen?", fragte Vogel. Darum gehe es jetzt nicht, sondern um die Aufstellung dieses Bebauungsplans , so Zimmermann.

Der Rathauschef sagte, dass es eine ganze Reihe von Punkten gebe, die bereits auf der Umsetzungsliste stünden. Allerdings fehle im Rathaus derzeit die Zeit und das Personal , sich um diese Pläne zu kümmern. "Wir sind aber permanent dran, haben Bauplätze geschaffen, alles digitalisiert", erklärte Zimmermann. Den seit sieben Jahren gültigen Flächennutzungsplan jetzt zu ändern, dafür fehle aktuell aber einfach die Zeit.

"Wir müssen uns da keine großen Sorgen machen, dass man da viel sieht", meinte Konrad Schrüfer (FW), der betonte, dass es vom Lärmschutz her eine der besten Ecken in Gößweinstein sei: "Dort steht ja schon ein Gebäude, in dem auch Maschinen repariert werden." Einen geeigneteren Platz könne man gar nicht finden, und es entstünden ja auch Arbeitsplätze für Gößweinstein .