In Forchheim ist Wohnraum stark nachgefragt – nicht nur bei Bürgern, sondern auch bei der heimischen Fauna . Das städtische Hochbauamt nimmt sich dieser Aufgabe ebenfalls an und modernisiert die Nistkästen an der Adalbert-Stifter-Schule für die dort ansässigen Dohlen. Im Rahmen der Generalsanierung der Schule 2018 wurde der Wohnraum für die kleinen Raben, die sich im damaligen Dachraum aufhielten, knapp. Eine Umsiedelung der Vögel war aus Artenschutzgründen notwendig. In Abstimmung mit Gunter Brokt (Naturschutzwacht im Landkreis Forchheim und Landesbund für Vogelschutz ) wurden damals Holzkästen als Ausweichquartiere an der Fassade installiert. Diese behelfsmäßigen Holznistkästen werden nun durch den städtischen Bauhof durch pflegeleichte Holzbetonkästen ersetzt. Die ersten acht Dohlenkästen wurden bereits auf der Nordseite der Adalbert-Stifter-Schule von Mitarbeitern des Bauhofs mittels Hubsteiger ersetzt. Während der anstehenden Brutzeit müssen die Austauscharbeiten nun bis September ausgesetzt werden. Foto: Stadt Forchheim