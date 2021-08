Coronabedingt erst im Sommer fand im Sportheim die Jahreshauptversammlung des FC Dormitz statt.

Der Vorsitzende Martin Schormann hatte sein Amt bereits zum 1. Mai aus persönlichen Gründen niedergelegt. Daher übernahm sein Vertreter Dominik Wuttke die Versammlungsleitung.

Wuttke ging in seinem Bericht auf den sportlichen Verlauf des vergangenen Jahres ein, welcher aufgrund des pandemiebedingten Saisonausfalls schnell erzählt war. Die erste Herrenmannschaft (als Letztplatzierter im Zeitpunkt des Saisonabbruchs) stieg aufgrund der vom Bayerischen Fußball-Verband getroffenen Quotientenregelung in die A-Klasse ab. Stolz verkündete Dominik Wuttke hingegen die Wiederbelebung der zweiten Herrenmannschaft, welche bereits am Tag nach der Hauptversammlung ihren ersten Sieg in der B-Klasse verbuchte.

Auch die Damenmannschaft konnte ihr Kontingent an Spielerinnen weiter ausbauen. Inzwischen laufen für den FC Dormitz 35 Spielerinnen, verteilt auf zwei Mannschaften (eine davon als Flex-Team), auf.

Im Mitgliederbestand hat sich die Pandemie nicht negativ ausgewirkt. Der Verein zählt aktuell 609 Mitglieder , wie Kassier Rudolf Schleifer in seinem Bericht mitteilte.

Anschließend wurde ein neuer Vorsitzender gewählt. Einstimmig wurde Winfried Rehm von der Versammlung in das Amt berufen, welcher als Vorsitzender des Tennisclubs Dormitz bereits Erfahrungen in dieser Position mitbringt. Der Verein erhofft sich ein produktives Miteinander in den kommenden Jahren.

Schließlich fanden auch Ehrungen statt. Adolf Wenisch wurde für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 50 Jahre wurde Josef Schuster ausgezeichnet. Für 40 Jahre wurden Harald Belzer, Walter Klein, Bernhard Missalla, Martin Rehm und Wolfgang Schmitt geehrt. Die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans Müller und Alexander Ruf. red