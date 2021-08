Die Senioreneinrichtung „Haus am Kirschgarten“ in Gräfenberg wurde unter neuer Flagge aufgestellt. Neuer Betreiber ist die Gesellschaft „Casa Doro“ .

Das 1999 als stationäre Senioreneinrichtung gebaute Haus wurde 2019 in eine betreute Wohnform überführt. Das Haus bietet nicht nur mehr als 50 Senioren betreutes Wohnen, sondern auch eine Tagespflege. „Unsere Tagespflege ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet, wir freuen uns auf externe Gäste“, sagt der Einrichtungsleiter Andreas Bürkel, in dessen Händen auch die Pflegedienstleitung liegt.

In der Tagespflege können laut Pressemitteilung alle Pflegegrade betreut werden. „Auch schwerst pflegebedürftige, dementiell veränderte und weniger mobile Menschen sind hier nicht isoliert“, berichtet Andreas Bürkel. red