Normalerweise treffen sich im Ausbildungsraum der oberfränkischen Johanniter in Bamberg Menschen, die sich für den Notfall fit machen wollen und ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen. Doch diesmal sind es Ruby, Anton, Kleo, Boons, Luna und Lauser, die den Raum erobern. Sie haben einen wichtigen Termin: Ihr Praxistest als Lesehund steht auf dem Programm.

Unter den aufmerksamen Blicken von Helmut Winter und Pia Schlaug, die sich bei den Johannitern um das Projekt Lesehunde kümmern, müssen die Vierbeiner zeigen, dass sie ihrem zukünftigen Job gewachsen sind. Einen entsprechenden Wesenstest durch einen erfahrenen Hundetrainer haben Bobtail Anton und die anderen bereits erfolgreich absolviert, und auch die Hundehalter wurden in einem Seminar auf ihre kommende Aufgabe vorbereitet.

Doch jetzt steht noch die praktische Prüfung an: Wie verhalten sich die Hunde, wenn sie einem fremden Kind begegnen? Und wie gehen sie mit der Vorlesesituation um? "Wir haben heute auch drei Kinder hier, die den Hunden wirklich vorlesen, um die Situation, wie sie dann später an den Schulen sein wird, möglichst gut abzubilden", erklärt Pia Schlaug, die das Projekt Lesehunde bei den Johannitern leitet. Seit knapp zwei Jahren sind in der Region Bamberg und Forchheim ehrenamtliche Johanniter-Lesehunde-Teams unterwegs, um Kinder , die Probleme mit dem Lesen haben, zu unterstützen. "Wir sind bereits an zehn Schulen in der Region Bamberg und Forchheim im Einsatz. Aber der Bedarf ist größer", erzählt Pia Schlaug, "umso mehr freuen wir uns, dass sich weitere Hundehalter ehrenamtlich für Kinder engagieren wollen und ihnen beim Lesenlernen helfen."

Die Anwesenheit der Hunde wirke auf die Kinder sowohl entspannend als auch motivierend, die Vierbeiner kritisieren nicht und lachen niemanden aus. So könnten Grundschüler ihre Probleme beim Lesen überwinden.

"Aber nicht jeder Hund eignet sich als Lesehund", sagt Helmut Winter von den Johannitern, "die Hunde müssen kinderlieb und ausgeglichen sein und auch dann ruhig bleiben, wenn mal mehrere Kinder auf sie zustürmen." Jule, Mareike und Paulina, die beim Praxistest probeweise vorlesen, kommen mit den angehenden Lesehunden gut zurecht. Sie lesen den Vierbeinern konzentriert und ruhig vor, und auch Helmut Winter und seine Kollegin Pia Schlaug sind zufrieden: Der neuen Karriere von Ruby, Anton und Co. als Johanniter-Lesehunde steht damit nichts mehr im Weg. red