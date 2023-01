Von Herbst 2020 bis Ende 2022 hat Birgit Rosbigalle den Club Soroptimist International Forchheim Kaiserpfalz geleitet und in dieser Zeit einige soziale Aktivitäten auf den Weg gebracht. Wie aus einer Pressemitteilung des Clubs hervorgeht, wurde für die Amtszeit 2023/2024 Annika Falk-Claußen als neue Präsidentin gewählt. Sie ist seit 2019 Mitglied. Als Vizepräsidentin steht ihr Constanze Bogatz zur Seite. Zum Vorstand gehören außerdem Bettina Schuierer (Schriftführerin) und Ute Aschenneller (Schatzmeisterin).

Soziale Projekte und Bildung

Der neu gewählte Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, das Netzwerk unter Frauen im Landkreis Forchheim zu stärken, für die Gleichberechtigung der Frau zu kämpfen und sich weiter für soziale Projekte im Bereich Bildung, Frauen, Kinder und Jugend einzusetzen.

Die Soroptimistinnen sind ein Service-Club berufstätiger Frauen, die sich für die Bildung von Mädchen und Frauen einsetzen wollen. Zudem ist es ihnen ein Anliegen, sich gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für die Beseitigung von Folgen des Klimawandels und Katastrophen für Frauen, Mädchen und Kinder zu engagieren.

Der neuen Präsidentin Annika Falk-Claußen ist es wichtig, bestehende Hilfe vor Ort aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls neue Projekte in der Region zu finden, die aktuell mit besonderen Herausforderungen kämpfen und Unterstützung benötigen. „Ich freue mich, gemeinsam mit diesen inspirierenden Frauen mit unterschiedlichen Berufen und Generationen Projekte anzustoßen“, sagt sie. Die nächste Veranstaltung des Clubs ist eine Podiumsdiskussion der Reihe „Starke Frauen aufs Podium“, die am Freitag, 10. März, mit der Bundestagsabgeordneten Lisa Badum , der Ebermannstadter Bürgermeisterin Christiane Meyer sowie der Stadt- und Kreisrätin Martina Hebendanz in der Digitalwerkstatt Forchheim stattfindet. red