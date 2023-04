Im Rahmen einer feierlichen Vesper segnete Pfarrer Michael Gehret die neue Orgel in der Filialkirche zur Mutter von der immerwährenden Hilfe zu Schlaifhausen .

Unter den zahlreichen Mitfeiernden der Vesper befanden sich der stellvertretende Forchheimer Landrat Otto Siebenhaar, der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenthau, Bernd Drummer, die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine und viele Ministranten aus allen Gemeindeteilen der drei katholischen Pfarrgemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg.

Musikalisch wurde die feierliche Vesper von Andreas Brunner und Simone Jodzeck an der Orgel , Ernst Drummer an der Trompete und dem Gesangverein „Unter uns“ Schlaifhausen gestaltet.

In seiner Predigt verglich Pfarrer Michael Gehret die Kirche mit der untergehenden Titanic, deren Orgel aber den Untergang überlebte, weil sie nicht rechtzeitig fertiggestellt und darum auch nie auf dem Schiff installiert wurde. Gehret betonte, dass gerade in dieser für die Kirche so schwierigen Zeit eine würdige Gestaltung der Gottesdienste, und dazu gehöre eben auch die Kirchenmusik, wichtig sei, damit die Kirche auf die Menschen einladend und aufbauend wirke, damit die Kirche nicht gänzlich untergehe.

Im Anschluss an die feierliche Vesper lud die Filialkirchenverwaltung alle Kirchenbesucher zu einem „Orgelfest“ ein. Bei einem kleinen Umtrunk und bei Häppchen ließen Andreas Brunner, Simone Jodzeck und Judith Rau die Orgel noch für längere Zeit ertönen.

Die Filialkirchenverwaltung hatte sich für die Anschaffung einer neuen elektronischen Orgel aus dem Hause Kisselbach, Augsburg, entschieden, weil die Reparaturkosten für die in die Jahre gekommene alte Orgel immer teurer und die Beschaffung der Ersatzteile immer komplizierter wurde. Finanziell unterstützt wurde die Anschaffung der circa 20.000 Euro teuren neuen elektronischen Orgel unter anderem durch einen großzügigen Zuschuss der Gemeinde Wiesenthau in Höhe von 2500 Euro, einer Spende des Gesangvereins „Unter uns“ Schlaifhausen in Höhe von 500 Euro und weiteren privaten Spenden . Für jede finanzielle Unterstützung zur Anschaffung der neuen Orgel sagte die Filialkirchenstiftung Schlaifhausen ein herzliches Dankeschön. red