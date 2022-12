Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit der Gesellschaft für fränkische Geschichte steht die Erforschung der Geschichte, Kunst und Kultur Frankens in all ihren Facetten. Die Ergebnisse dieser Arbeit , die herausgegebenen Publikationen und Schriftenreihen, sind allgemein zugänglich und sollen dazu beitragen, dass die Geschehnisse der Vergangenheit in der Gegenwart besser verstanden werden.

Die „Fränkischen Lebensbilder“ stellen eine eigene Schriftenreihe innerhalb der Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte dar. In dieser Reihe erscheinen regelmäßig „Neue Folgen der Lebensläufe aus Franken“ – so der Untertitel der Reihe. Nun wurde Band 26 veröffentlicht, der einen Bogen vom 11. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannt.

Insgesamt dreizehn Lebensläufe sind in Band 26 der Fränkischen Lebensbilder enthalten. Enthalten sind Abhandlungen über Gunther von Bamberg, Berthold von Andechs, Konrad von Weinsberg, Lorenz von Bibra, Johann Faccius, Karl Theodor Graf zu Pappenheim, Albert Graf zu Pappenheim, Franz Seraph Freiherr von Lerchenfeld, August Stoehr, Johanna Freiin von und zu Aufseß, Max Spindler, Lorenz Gürsching, Otto Meyer und Veit Relin .

„Fränkische Lebensbilder Band 26 – Neue Folge der Lebensläufe aus Franken“ wird herausgegeben von Dieter J. Weiß und ist als Band 26 der Reihe VIIa der Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte mit der ISBN 978-3-86652-726-3 im Verlag PH.C.W. Schmidt erschienen. Der Ladenpreis für den fadengehefteten Festeinband beträgt 37,00 Euro. red