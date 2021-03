Ab sofort gibt es eine öffentliche E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten und je 22 kW Leistung am entstehenden Baugebiet "Im Binzig" in Wiesen­thau. Finanziert wurde diese mit Mitteln aus dem Bundesprogramm zur Förderung von E-Ladesäulen. Bürgermeister Bernd Drummer (BGW) begrüßt die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Forchheim.

Für die Stadtwerke ist es laut Pressemitteilung die 16. Ladesäule im Landkreis Forchheim, die gleichzeitig in den "Ladeverbund plus" integriert ist. Mittels der App kann an dieser und an über 500 weiteren E-Ladesäulen im Verbund zu einheitlichen Preisen getankt werden. red