Die Amtszeit der Kirschenkönigin Rebecca I. geht zu Ende und eine neue Majestät der Fränkischen Schweiz wird gesucht. Das Landratsamt Forchheim ruft daher alle jungen Damen (Mindestalter 18 Jahre) auf, sich bis 15. März für dieses Ehrenamt zu bewerben.

Bezug zum Obstanbau

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in einem Bezug zum Obstanbau steht und darüber auch ein wenig Kenntnis besitzt. Weiterhin sollten die Bewerberinnen über Kontaktfreudigkeit und gute Kenntnisse der Heimat verfügen. Da auch überregionale Einsätze auf Tourismus- und Obstbau-Messen vorgesehen sind, ist Mobilität und Engagement für das Amt erforderlich. Die Amtszeit der Kirschenkönigin dauert mindestens zwei Jahre. Die amtierende Kirschenkönigin Rebecca I. – Rebecca Daut aus Langensendelbach – ist seit 2019 im Amt.

Bewerbungen

Interessentinnen können sich mit einem kurzen Lebenslauf und Lichtbild schriftlich beim Landkreis Forchheim , Wirtschaftsförderung, Am Streckerplatz 3, 91 301 Forchheim , oder per E-Mail an andreas.roesch@lra-fo.de bewerben. red