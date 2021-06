Mit dem Standortwechsel in die Bayreuther Straße 9 steht ab sofort den Igensdorfern die neue Partnerin Elke Weith in der Modeboutique „Konettii“ in allen postalischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 16 Uhr – jeweils durchgehend.

Die bisherige Filiale am Bürgermeister-Zeiß-Platz hat ihren Service eingestellt. Partnerfilialen bieten alle wichtigen Postleistungen an. So gehören zum Angebot neben dem Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen.

Sendungen, welche die Brief- oder Paketzusteller in Igensdorf nicht ausliefern konnten und daher darüber benachrichtigt haben, können am neuen Standort abgeholt werden. Auch die Postfachanlage wird von der neuen Partnerin betreut. Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte von Filialen , auch die Standorte der über 7000 Packstationen sowie die Standorte der Briefkästen (mit Leerungszeiten). red