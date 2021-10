Parallel zu den Einsätzen im Ahrtal der Kirchehrenbacher THWler hat sich auch im Ortsverband etwas getan. Es gab eine Erweiterung und eine Verjüngung des Fuhrparks.

Die Helfer des THW Kirchehrenbach konnten in Elze (Niedersachsen) beim Fahrzeugausstatter Freytag einen VW-Transporter abholen, der als Personal- und Materialtransportfahrzeug für den Fachzug Logistik im Bereich der Materialerhaltungsgruppe eingesetzt wird. Ausgestattet mit fünf Plätzen und einem größeren Laderaum können hier kleinere Transportaufträge durchgeführt werden. Der VW-Bus wird zusätzlich dem Fachzug Logistik zugeordnet. Durch die Umstrukturierung des Fachzugs Logistik von der Fachgruppe zum Fachzug wurde die Einheit personell und fahrzeugtechnisch erweitert. Ein paar Wochen später kam noch ein VW-Bus in den Ortsverband. Der Achtsitzer wird auf der Position des Mannschaftstransportwagen im Ortsverband eingesetzt und ersetzt den Magirus-Lkw, Baujahr 1984, der nun in „THW-Rente“ gehen darf. Der alte Iveco war ursprünglich ein Mannschaftskraftwagen mit einem Kastenaufbau und Schubladensystemen.

2005 wurde er vom Ortsverband und einer Firma umgebaut und mit einer beplanten Ladefläche („Plane-Pritsche“) umgebaut und bekam einige Jahre später noch ein Hebebühne. Er war damals einer der ersten Lkw dieser Art im THW . red