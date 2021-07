Bereits zu Beginn des Jahres wurde vom Awo-Betreuungsverein eine Schulung für ehrenamtliche Betreuer angeboten. Der Betreuungsverein möchte erreichen, dass Menschen, die sich für dieses Ehrenamt engagieren, wissen, was sie erwartet, und dass sie gut vorbereitet sind. An vier Nachmittagen lernten die neun Teilnehmer die verschiedensten Facetten einer rechtlichen Betreuung im Ehrenamt kennen und tauschten sich mit den jeweiligen Fachreferenten aus. Alle Teilnehmer wollen sich nach dieser Schulung als ehrenamtliche Betreuer zur Verfügung stellen. Weitere an einer Schulung zum ehrenamtlichen Betreuer Interessierte melden sich beim Betreuungsverein, Telefonnummer 09191/3405050. Dort bekommen Sie weitere Auskünfte. Das Bild zeigt diejenigen Teilnehmer, die mit einer Veröffentlichung einverstanden waren. Foto: privat