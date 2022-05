Beim Kompetenzzentrum Gesundheit und Pflege des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (BBW) in Forchheim haben berufserfahrene Pflegekräfte aus dem klinischen und geriatrischen Bereich ihre zehnwöchige Weiterbildung zur Praxisanleitung abgeschlossen. Nun wurden die 16 frischgebackenen Praxisanleiterinnen zur Abschlussfeier in den Pilatushof eingeladen.

In 300 Unterrichtseinheiten ging es für die Teilnehmerinnen darum, in der Rolle als Praxisanleiter anzukommen, z.B. den Anleitungsprozess planen, gestalten und durchführen zu können. Weitere Schwerpunkte lagen im Bereich des Bewertungsprozesses, aber auch in der Vermittlung von Lerntheorien und Pflegewissenschaften.

„Am wichtigsten ist es, dass die Schülerinnen wissen, dass sie sich jeder Zeit an die Praxisanleitung wenden können, wenn es Probleme gibt, ob im Ausbildungsbetrieb, der Berufsfachschule oder den Orientierungseinsätzen“, berichtet Maria Haller, Seminarleiterin im BBW. „Ich möchte den Schülerinnen die Zeit geben, die sie brauchen, ich versuche ihnen Sicherheit zu vermitteln, um ihre Lern- und Leistungsbereitschaft zu fördern, ihren Wissensstand zu festigen, und führe die Reflexionsgespräche“, so Haller weiter.

Der nächste Start zur Weiterbildung als Praxisanleitung startet am 28. November.

Informationen dazu sind unter www.bbw-seminare.de zu finden. red