Das Naturschutzgebiet „Büg bei Eggolsheim “ ist zum 1. Februar um rund 50 Hektar erweitert worden und umfasst nun gut 115 Hektar. Auch der Name des Schutzgebiets ändert sich und lautet nun „Auenlandschaft Büg bei Eggolsheim “. Dies teilte die Bezirksregierung von Oberfranken am Donnerstag mit.

Grundlage für die Erweiterung des Naturschutzgebiets sei unter anderem ein Beschluss des Marktes Eggolsheim . Demnach soll der im Eigentum der Gemeinde stehende Baggersee zum Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten Teil des Naturschutzgebiets werden.

So hätten sich bereits jetzt im noch laufenden Abbaubetrieb durch die neu entstandenen Wasserflächen insbesondere für die Vogelwelt außerordentlich wertvolle Lebensräume entwickelt. Darüber hinaus diene die Festsetzung dem Schutz des Fauna-Flora-Habitat (FFH)- und Vogelschutzgebiets im europaweiten Biotopverbund „Natura 2000“. Um die Natur in diesem sensiblen Gebiet zu schützen, seien einige Beschränkungen erforderlich, zum Beispiel hinsichtlich der Jagd und der Angelfischerei in den Kerngebieten der Vogelschutzzonen. Ansonsten ändere sich für die Bevölkerung wenig: Das Betreten des Naturschutzgebiets ist außerhalb der Betriebsflächen für Sand- und Kiesabbau auf befestigten Wegen weiterhin gestattet, jedoch sind Hunde unbedingt anzuleinen. Eine Besucherlenkung mit Möglichkeiten zur Naturbeobachtung ist in Planung.

Das Naturschutzgebiet umfasst nun 115,7 Hektar und erstreckt sich entlang des Main-Donau-Kanals vom Regnitz-Altarm bei Neuses bis zu einem Altwasser östlich der Schleuse Forchheim. Der größte Teil des Gebiets liegt im Bereich des Marktes Eggolsheim , kleinere Anteile gehören zur Stadt Forchheim beziehungsweise zur Gemeinde Hallerndorf.

Das Gebiet stellt laut Bezirksregierung einen der letzten naturnahen Auenbiotopkomplexe im Regnitztal dar. Trotz Rohstoffgewinnung und vieler weiterer Baumaßnahmen (Flussregulation, Straßen, Gewerbegebiete) sei eine hohe Struktur- und Artenvielfalt erhalten geblieben. So wird die Anzahl der hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten auf über 2000 geschätzt.

Naturschutzgebiet seit 2004

Diese große Artenvielfalt sei das Resultat einer jahrzehntelang bestenfalls extensiven Nutzung in vielen Teilbereichen sowie ständiger Bemühungen des Naturschutzes, die Vielzahl der Lebensräume zu erhalten oder durch gezielte Gestaltung wiederherzustellen. Durch die Erweiterung des seit 2004 bestehenden Naturschutzgebiets kommen im Norden weitere naturschutzfachlich wertvolle Bereiche dazu. red