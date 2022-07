Die ehrenamtlichen Naturschutzwächter, Biber-, Wespen- und Hornissenberater und viele im Außendienst tätige Ehrenamtliche sind an den Naturschutzbehörden der Landratsämter und kreisfreien Städte für den Freistaat aktiv. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) würdigte bei einem Staatsempfang auf Schloss Thurn in Heroldsbach die Leistungen der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken sowie der Oberpfalz.

Die ehrenamtlichen Naturschutzwächter unterstützen die Naturschutzverwaltungen insbesondere im Kontakt mit der Bevölkerung. Sie informieren und sensibilisieren die Bürger ganz gezielt über die Belange der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Umweltminister Thorsten Glauber hob in seiner Rede die freiwillige und so wichtige Arbeit hervor und betonte: „Bayern ist das Land des Ehrenamts . Ehrenamtliche sind das Rückgrat des Naturschutzes in Bayern.“ All die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Naturschutzverwaltungen leisteten Großartiges für ein naturverträgliches Miteinander von Mensch und Natur. Sie vermittelten Zusammenhänge und seien Multiplikator zur Bevölkerung und gäben ihr Wissen gerne weiter. Sie seien eine wesentliche und wichtige Stütze im Naturschutz in Bayern. Sie engagierten sich in ihrer Freizeit in der Naturschutzwacht oder in der Beratung für Wespen , Hornissen, Biber und seien im Außendienst für den Freistaat Bayern tätig.

„Was wäre denn, wenn wir den ,7. Sinn’ wiedereinführen würden wie früher beim Autofahren, im Bereich des Naturschutzes?“, sagte Glauber mit Blick auf eine frühere Fernsehsendung zur Verkehrssicherheit. Er wies darauf hin, wie wichtig es sei, Natur und Artenvielfalt auch für kommende Generationen zu bewahren. Der Minister warb für Respekt gegenüber den Ehrenamtlichen in der Gesellschaft. Er verurteilte herabwürdigende Antworten oder Drohungen. „Das geht so nicht“, betonte Glauber, „wenn unsere Naturschützer klar bedroht werden, dann sollen sie sich vertrauensvoll an uns wenden, wir werden dann den Themen nachgehen. Hier werden Grenzen klar überschritten. Wer für uns dort mit einsteht, muss von uns auch diese Rückendeckung erfahren.“

Umweltminister Thorsten Glauber hob damit die freiwillige und wichtige Arbeit der rund 1400 ehrenamtlichen Naturschützer in Bayern hervor: „Mein Dank gilt den hochmotivierten Frauen und Männern, die freiwillig Verantwortung übernehmen und sich für den Schutz unserer Natur einsetzen.“ Karl Heinz Wirth