Zwei Hundeführer aus der Ortsgruppe Forchheim-Nord sind mit ihren Tieren in die Prüfungssaison 2023 gestartet.

Alfred Nagengast führte seine Hündin Nara vom Friedenspark zur Fährtenhundprüfung 1 mit sehr guten 91 von 100 erreichbaren Punkten. Bei den Wetterverhältnissen bei morgendlichem Dauerregen ein sehr gutes Ergebnis, da die Fährte etwa 1000 Meter lang ist, zwei Stunden verweilt und nach eineinhalb Stunden eine weitere Fremdspur (Verleitung) die Fährte mindestens zweimal überschneidet.

Sportsfreund Heinrich Mahr startete mit seiner Hündin Yaska vom Spülsee in der Sparte Internationale Prüfungsordnung 1. Diese besteht aus drei Teilen. A steht für Fährtenarbeit, B für Unterordnung und C für Schutzdienst. Hier konnte die Hündin mit zwei Bewertungen in A und C mit einem „Vorzüglich“ überzeugen (Vorzüglich beginnt ab 96 bis 100 Punkten. Den Leistungsrichter Egon Gutknecht aus Gemünden am Main, der in der Ortsgruppe Reichmannsdorf geladen war, überzeugte die Leistung der Hündin.

Da in der OG Forchheim-Nord Teamgeist großgeschrieben wird, hatten die weiteren aktiven Hundeführer ihre beiden Sportkollegen durch ihre Anwesenheit in der OG Reichmannsdorf unterstützt. red