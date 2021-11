Während der jüngsten Sitzung des Schulverbandsrates der Mittelschule Gößweinstein hieß es noch, dass sich der Anschluss an das Nahwärmenetz der Biomasseheizwerk Gößweinstein GmbH aus technischen Gründen verzögert. Nun ging es jedoch überraschend schnell vorann und das Schulgebäude wird seit dem Wochenende mit Hackschnitzeln aus einheimischen Wäldern beheizt. Maschinenring-Geschäftsführer Manuel Appel (von links) und Geschäftsführer Josef Neuner gaben den Startschuss für den Betrieb der beiden Heizkessel mit 500 kW und 400 kW. Links Andreas Neuner. Die Wärmeleitung in den Ort soll dann in den nächsten vier Wochen in Betrieb gehen, kündigte Neuner an. Mit umweltfreundlicher Energie werden dann auch alle kirchlichen und gemeindlichen Gebäude beheizt. Weiterhin auch Privathäuser, deren Besitzer sich für den Anschluss entschlossen hatten. Foto: Thomas Weichert