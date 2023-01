Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist für viele Menschen ein großes Anliegen. Doch nicht immer findet man eine Aufgabe, bei der man sich die Zeit dafür frei einteilen kann. Karin Fenzl und ihren „Stricklieseln“ ist es aber wieder gelungen, viele schöne und einzigartige Tücher, Seelenwärmer und Schals sowie Socken zu stricken und im Rahmen einer Spendenaktion anzubieten.

„Die Produktion und der Verkauf laufen eigentlich das ganze Jahr über, wobei kurz vor Weihnachten natürlich der Großteil geht“, berichtet Fenzl. So nutzte sie viele Gelegenheiten, um ihren Koffer voller Ware zu präsentieren und bei der Auswahl zu beraten: Sei es bei der Yogastunde oder beim Wellnesswochenende. Für Käufer, die nicht vor Ort sind, geht die Ware per Post auf Reisen. Unterstützt wurde der Verkauf außerdem vom „Funkelmarkt“, einem weihnachtlichen Pop-up-Store in Forchheim. Auch im Bekanntenkreis gibt es fleißige Unterstützer. So werden die hübschen Strickartikel auch landkreisübergreifend angeboten, beispielsweise in Aisch.

Die Spendensumme in Höhe von 1500 Euro geht an den Wünschewagen Franken-Oberpfalz des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Die Spendengelder werden dort verwendet, um Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Lukas Hänsch, der den Wünschewagen des ASB für Forchheim koordiniert, freute sich über die große Spende, denn „der Wünschewagen könnte ohne diese Spenden nicht so viele einzigartige letzte Herzenswünsche erfüllen“. red