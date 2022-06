Die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins lädt zu einer Nachtwächterführung durch Eggolsheim ein. Treffpunkt ist am Freitag, 24. Juni, um 21 Uhr am Hirtentor in Eggolsheim . Der Nachtwächter zählte schon in frühesten Zeiten zu den unehrenhaften Berufen und war nachts allein für die Sicherheit im Dorf verantwortlich. Die Zuhörer erfahren so manches zum Schmunzeln über das Leben vor über 100 Jahren. red