Am Samstag, 26. Juni, wurde im Bamberger Dom Sebastian Heim zum Priester geweiht. Er wurde 1986 in Coburg geboren, nach der Ausbildung zum Altenpfleger arbeitete er in der Caritas-Sozialstation in Bamberg. Sein Studium absolvierte er in Bamberg und Lantershofen, sein Pastoralpraktikum im Seelsorgebereich Neubau in Neunkirchen am Brand bei Pfarrer Joachim Cibura. Eine Nachprimiz feiert er am Freitag, 30. Juli, um 9 Uhr in St. Martin Forchheim .