Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag bei Teuchatz (Kreis Bamberg). Ein Kleintransporter fuhr nachmittags auf der Kreisstraße BA 12 in Richtung Teuchatz . Der Fahrer bog an der Einmündung zur Staatsstraße nach rechts ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden Opel , der auf der Staatsstraße ebenfalls in Richtung Teuchatz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Opel nach rechts von der Straße abdriftete und in einem Acker stehen blieb. Der Schaden: rund 4500 Euro. pol