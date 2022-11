Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte der Polizeiinspektion Forchheim am Dienstag gegen 23.45 Uhr einen herausgerissenen Leitpfosten auf der Kreisstraße von Forchheim in Richtung Hausen entdeckt. Anhand der Unfallspuren konnte rekonstruiert werden, dass ein Auto von der Fahrbahn abgekommen war, mehrere Meter im Grünstreifen fuhr und im Anschluss einen Leitpfosten samt Fundament aus dem Erdreich riss. Der Fahrzeugführer verließ im Anschluss die Unfallstelle in Richtung Hausen. Nachdem eine Ölspur zu erkennen war, folgten die Beamten der Spur bis zur Kreuzung Franz-Josef-Strauß-Straße/Äußere Nürnberger Straße. Hier entdeckten sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen mit Warnblinklicht. Auf dem Fahrersitz saß ein 49-jähriger Mann und schlief. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der 49-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ein Strafverfahren ist die Folge. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.