Welcher Tropfen das Fass zum Überlaufen beziehungsweise die Straße zum Rutschen brachte, ist im Nachhinein nicht mehr auszumachen. Für einen Teil der Verbindungsstraße zwischen Tiefenstürmig , einem Ortsteil des Marktes Eggolsheim, und Kal­teneggolsfeld (Markt Heiligenstadt) war die Kombination aus Schneeschmelze und Regenwasser zu viel: Die Bankette rutschte gemeinsam mit dem Hang gut sechs Meter nach unten.

Am Montag sicherten die Mitarbeiter des Bauhofs Eggolsheim die Stelle am Ortsausgang Tiefenstürmig Richtung Kal­teneggolsfeld zunächst provisorisch, am Dienstag wurde sie schließlich vollständig gesperrt, berichtet Stefan Loch, Geschäftsleiter des Marktes Eggolsheim. "Der Schaden ist nicht einfach zu beheben", konstatiert er und vermutet, dass der bauliche Aufwand groß werden könnte.

So werde überlegt, ob die Straße an dieser Stelle nicht verschwenkt werden könnte, erzählt Loch. Damit müsse das Gelände nicht aufwendig gegen weiteres Rutschen gesichert werden. Glücklicherweise ist diese Straße nur wenig befahren. Während die Landwirte mit ihren Maschinen auf die Flurwege ausweichen können, müssen die Autofahrer nun über Unterleinleiter oder Stackendorf fahren.