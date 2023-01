Seit 45 Jahren arbeitete Rosemarie Zimmermann im Kindergarten (heute Kita ) Effeltrich , jetzt ist sie im Ruhestand.

Sie war noch sehr jung, als sie im September 1977 ihre Ausbildung als Erzieherin in Bamberg absolvierte. Ihr Praktikum machte sie damals im Kindergarten Effeltrich bei der damaligen Leiterin der Niederbronner Schwestern, berichtete Bürgermeister Peter Lepper in seiner Laudatio.

Anfangs war der Kindergarten noch zweigruppig mit zwei Erzieherinnen. In den kommenden Jahren erlebte Zimmermann so manchen Wandel. Heute können Eltern ihre Kinder ganztags betreuen lassen. 2011 wurde das komplette Gebäude abgerissen und 2013 die neue Kita eröffnet. Seit 2021 ist die Kita von vier fünf Gruppen gewachsen, davon zwei Krippengruppen mit eigenem Bistro, die von 17 Kolleginnen betreut werden.

„Es ist eine schöne Sache, wenn man sieht, was man für die Kinder geleistet hat“, sagt Rosemarie Zimmermann. In diesem Beruf gebe es viel emotionale Resonanz von den Kindern: „Kinder sehen es so, wie sie es fühlen.“ Und Rosemarie Zimmermann hat schon oft erlebt, dass Mütter mit ihren Kindern in die Kita Effeltrich zurückkehrten, in der sie selbst als Kind schon waren. „Das ist die schönste Anerkennung“, meint Zimmermann.

Bürgermeister Lepper dankte ihr im Namen der Gemeinde. Elternbeirat Uta Strohmeier, Britta Förtsch sowie Kita-Leitung Elisabeth Anderl, Angelique Wuttke und alle Kolleginnen verabschiedeten ihre Kollegin Rosi Zimmermann mit einem Lied. Karl Heinz Wirth