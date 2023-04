Dass die Löcher im sogenannten Finsterweg immer größer werden, merkte Georg Lang ( CSU ) während der jüngsten Marktgemeinderatssitzung an. Er fragte daher nach, ob die Gemeinde nicht gewillt sei, diesen Zustand zu verbessern. Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW) ging darauf weiter nicht ein.

Denn was Lang nicht wissen konnte, weil er etwas später kam: Vor der nächsten Marktgemeinderatssitzung am 27. April hat Zimmermann für den gesamten Gemeinderat einen Ortstermin am Finsterweg anberaumt, bei dem es um eine mögliche Ertüchtigung der Fahrbahn geht.

Vereinsförderung neu regeln

Weiter informierte Zimmermann, dass während der Sitzung am 27. April auch die Neuregelung der Vereinsförderung Thema sein wird. Aus der Anton-Karl-Felix-Gebhardt-Stiftung können heuer keine Fördermittel an die Vereine ausgeschüttet werden, da das Stiftungskapital um rund 33.000 Euro gesunken ist. Das Grundvermögen der Stiftung liegt noch bei rund 508.000 Euro . Dies ist auch der Grund, warum man den Antrag der Kirchenstiftung Gößweinstein für einen Zuschuss zur Sanierung der Klosterkirche ablehnen musste.

Weiter informierte Zimmermann, dass im regionalem Planungsverband Oberfranken West derzeit die Prüfung von Potenzialflächen für Windenergieanlagen erfolge.

Antrag auf Stabilisierungshilfe

Einstimmig fiel der Beschluss der Gemeinderäte aus, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept zum neunten Mal fortgeschrieben wird und Gößweinstein als Stabilisierungsgemeinde auch dieses Jahr wieder einen Antrag auf Stabilisierungshilfe bei der Regierung von Oberfranken stellen wird. Letztes Jahr konnte sich der Markt über 800.000 Euro freuen, die vollständig als Investitionshilfe zu verwenden sind.

Neue Schöffen

Maximilian Neuner und Markus Neuner wurden als Kommandanten der Feuerwehr Etzdorf/Türkelstein bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden die eingegangenen Bewerbungen für die Wahl der Schöffen am Amtsgericht Forchheim und der Jugendkammer.

Beworben haben sich hierfür folgende Personen: Christian Bovenschen, Dirk Eichels, Roland Heinrich Fleischmann, Yvonne Maria Götz, Harald Ferdinand Grün, Norbert Helmut Grün, Hans Heckel und Christopher Wolkenhauer.