Das Sommerkonzert am Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt knüpfte an vergangene Glanzpunkte an. Zweieinhalb Jahre haben die Musikerinnen und Musiker mit Corona-Maßnahmen gekämpft, die die Proben einschränkten und Aufführungen unmöglich machten. Wer durch diese Härteprobe gegangen ist, wird auch mit dem eher launischen Wetter fertig.

Das Konzert in den Pausenhof zu verlegen, schien eine gute Idee, denn der Andrang des Publikums war enorm. Und die anfangs grauen Wolken passten auch gut zur Filmmusik aus „Fluch der Karibik“, mit der die Junior-Bigband den Abend eröffnete. Der Unterstufenchor konnte mit „Heal the World“, stimmungsvoll begleitet von einer Projektband, sogar goldene Sonnenstrahlen herablocken. Das Orchester-Ensemble musste wieder ohne meteorologische Unterstützung für Glanzpunkte sorgen, stattdessen unterstützten Querflöten und Tenorhorn bei der eigentlich für Streichquartett komponierten „Romance“ von Paul de Wailly. Mit „City of Stars“ aus dem Film „La La Land“ folgte eine Erinnerung an das sonnige L.A., aber der Himmel wollte es diesmal anders. Bei Nieselregen zeigte sich die in Corona-Zeiten erworbene Fähigkeit, sich spontan auf veränderte Gegebenheiten einzustellen, und die Pause wurde vorgezogen, damit die Zuhörerschaft ins Trockene flüchten konnte.

Nach der Pause versuchte die Schulband, dem Problem mit Schalldruck beizukommen, aber auch ein Aufgebot von drei E-Gitarren und dem Ramones-Klassiker „Blitzkrieg Bop“ reichte noch nicht, um den Regen zu stoppen. Und bei der nachfolgenden eher düsteren Soft-Metal-Ballade „Get out of my mind“, einem Songwriting-Projekt der Band entsprungen, war die Stimmung eigentlich auch ganz passend. Damit hatte der Regen allerdings auch seinen Auftritt gehabt.

Vom Chor- zum Sologesang: Begleitet von Thomas Schweida am Klavier zeigte Dorina Anders, dass ihre Fähigkeiten nicht bei der Leitung von Ensembles enden. In der Bigband des GFS hat seit dem letzten Auftritt ein Generationenwechsel stattgefunden, trotzdem zeigte sie sich mit bewährtem Schwung und dynamischer Bandbreite.

Den Schlusspunkt setzte „Imagine“ von John Lennon , eine Gemeinschaftsproduktion von Bigband, Unterstufen- und großem Chor . Großer Beifall war allen Beteiligten sicher. Schulleiter Siegfried Reck dankte den Leiterinnen der Ensembles, Dorina Anders (Orchester), Stefanie Bär (Unterstufenchor, Bigband) und Catrin Schuler (Junior-Bigband, Großer Chor ), aber auch den Moderatorinnen Elena Leuker und Merle Schnabel. red