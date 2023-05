„Acoustic Fingerstyle Live in Concert“ heißt es am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9. Peter Finger genießt bereits seit den Siebziger Jahren einen herausragenden Ruf als Akustikgitarrist.

17 Plattenproduktionen, unzählige Tourneen rund um den Globus: Peter Fingers musikalischer Kosmos ist grenzenlos. So wird der Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz. Ticektinfos unter unter jtf.de.