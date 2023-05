Die die Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn fuhr nach Nave San Rocco in Italien und feierte mit der befreundeten Partnerkapelle „The Nautilus Band“ deren 20-jähriges Bestehen.

Bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Blasorchester aus Oberfranken und dem Trentino fand mit dem Ziel statt, zusammen öffentlich zu musizieren. Das letzte Mal ereignete sich dies 2019 mit einem Abschlusskonzert im Schlossgarten in Unterleinleiter .

Schon die Ankunft im Trentino wurde von der Nautilus-Band mit einem kleinen Ständchen untermalt. Am Abend probten die beiden Ensembles zum ersten Mal gemeinsam, was auch gleichzeitig die Generalprobe darstellte. Die Dirigenten Stefan Nitsche und sein Amtskollege Adriano Magagna zeigten hierbei, wie schnell sie zwei Gruppierungen zu einer Einheit verschmelzen konnten.

Am nächsten Tag stand die Hauptattraktion auf dem Programm: das dritte Gemeinschaftskonzert mit circa 55 Musikern. Sowohl der Vorsitzende der Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn, Bernhard Geck, als auch der mitgereiste Bürgermeister Alwin Gebhardt fanden lobende Worte. Der Bürgermeister der „Comune di Terre D’Adige“, Renato Tasin, und dessen Stellvertreter Joseph Valer übergaben der oberfränkischen Bläsergruppe eine Urkunde, in der sie für die langjährige Freundschaft dankten. Am letzten Tag umrahmte die Blaskapelle aus dem Leinleitertal den Gottesdienst und schloss die Reise mit einem gemeinsamen Festzug durch die Straßen von Nave San Rocco ab. red