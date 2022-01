Der Familienstützpunkt Forchheim lädt zur „Klang-Stunde“ am Samstag, 5. Februar, von 14.30 bis 15.15 Uhr für Kinder von drei bis sechs Jahren ein. Dabei stehen Musik, Spaß, Bewegung und Rhythmus im Vordergrund. Die Veranstaltung findet im Bürgerzentrum in der Paul-Keller-Straße 17 statt. Es wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. Im „Café Vielfalt“ nebenan kann bei Kaffee und Kuchen die Wartezeit verbracht werden. Information und Anmeldung bei Katja Franz, Telefon 01520/6634202, oder E-Mail an fsp@forchheim-nord.de. red