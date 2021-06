Am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr, entführt Andy Lang, der Barde mit der keltischen Harfe aus Gefrees, im Naturparadies Burg Rabenstein in Ahorntal in die Welt der Kelten . Das Konzert findet im großen Renaissance-Saal der Burg statt, nicht in der Sophienhöhle wie ursprünglich angekündigt.

Wenn Andy Lang in die Saiten seiner keltischen Harfe greift und dazu mit tiefem, sonorem Bass Texte voll verträumter Fantasie und melancholischer Liebenswürdigkeit erzählt, wird die Schönheit uralter Musik Wirklichkeit.

Karten sind erhältlich an allen CTS-Vorverkaufsstellen, online oder unter Telefon 09202/9700440. Der Eintritt kostet 22 Euro (16 Euro für Schüler/Studenten). Weitere Informationen unter www.burg-rabenstein.de. red