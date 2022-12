Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre kommt „The World of Musicals “ am 4. Januar um 19.30 Uhr nach in die Hirtenbachhalle nach Heroldsbach .

Die nach Angaben des Veranstalters „Reset Production“ einzigartige Musical-Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte, darunter Welterfolge aus „Der König der Löwen“, „ Mamma Mia “, Frozen“, „Evita“, „The Greatest Showman und „We will rock you“ in einer großen, abendfüllenden Show. Nie war es einfacher, mit der ganzen Familie in

Erinnerungen an große Musicalmomente zu schwelgen – oder aber bisher Verpasstes neu für sich zu entdecken. Und das, ohne in die Metropolen London oder New York reisen zu müssen.

Bühnenerfahrene Besetzung

Die laut dem Geraer Veranstalter hochkarätige, bühnenerfahrene Besetzung besteht aus sechs bestens ausgebildeten nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie einem professionellen sechsköpfigen Tanzensemble. Bereits bei den vergangenen Tourneen wurde der Cast von Presse und Publikum hoch gelobt. Moderne LED-Bühnentechnik und originalgetreue Kostüme sorgen für das passende Ambiente, in dem die Künstler live Hits aus der Feder von Songschreibern und Komponisten wie Leonard Bernstein , Andrew Lloyd Webber , Elton John , Pete Townshend von „ The Who “, Björn Ulvaeus und Benny Anderson von „ Abba “, den Musikern von „Queen“ oder Phil Collins präsentieren. Natürlich darf ein Disney-Block nicht fehlen.

Romantik und Drama, Gänsehaut und große Emotionen – die „Faszination Musical“ ist seit Generationen ungebrochen, sei es auf der Bühne oder auch im Kino.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, beim Veranstalter unter 0365/

5481830, sowie auf worldofmusicals.de.

Kinder von sieben bis zwölf Jahren erhalten eine Ermäßigung von zehn Euro pro Ticket

Gruppen ab zehn Personen erhalten eine Ermäßigung von 5 Euro pro Ticket. Begleitpersonen bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis erhalten freien Eintritt. red