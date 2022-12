In der Muggendorfer Laurentiuskirche steht seit dem zweiten Advent nach mehreren Jahren Unterbrechung wieder ein Wünschebaum. Wiesenttals Bürgermesiter Marco Trautner nahm den ersten Wunschzettel von dem geschmückten Fichtchen. Er wolle damit ein Zeichen setzen, dass auch der Markt Wiesenttal die Spendenaktion unterstützt, sagte er.

Pfarrer David Kieslich stellte das Projekt vor. Hier werden Menschen nach ihren Bedürfnissen gefragt, denen es nicht ganz so gut geht. „Gerade das, was uns in der Weihnachtszeit prägt, nämlich die Liebe weiterzugeben, die uns Jesus schenkt“, soll hier zum Ausdruck kommen. An der Aktion beteiligen sich die Kirchengemeinden Muggendorf, Streitberg und Wüstenstein. Ebenfalls involviert sind das Seniorenhaus Martin Luther , das BRK-Heim, die Kita, der Waldkindergarten sowie die Flüchtlinge in Muggendorf und Streitberg.

Wunschzettel können auch außerhalb der Gottesdienstzeiten abgeholt werden: Die Kirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Paul Pöhlmann