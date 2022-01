Der Nürnberger Gitarrist „Roli“ Müller hat seine Freunde versammelt und den Titel seiner Stilmix-CD „Different Ways“ zum Konzept geformt. Am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, treten sie im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf. Dabei spielen „Müller & Friends“ eine abwechslungsreiche Mischung aus Instrumentals und Gesangsstücken in Form eigener Lieder und Perlen aus den Bereichen Soul, Jazz-Fusion, Rock und Blues. Müller präsentiert am Gesang Julia Fischer und den britischen Komponisten und Sänger John Marshall. Die weitere Besetzung: Schlagzeug Markus Grill, Bass Roland Häring, Keyboards Ralf Heilmann. Eintritt: 16 Euro, ermäßigt 15 Euro, Vorverkauf unter www.jtf.de. Fotomontage: Müller & Friends