Am Montagmittag hat eine 56-Jährige in Buckenhof nach links auf einen freien Parkplatz in der Gräfenberger Straße abbiegen wollen und dabei einen Motorradfahrer gefährdet. Der hinter ihr fahrende Zweiradfahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte dieses Fahrmanöver allerdings nicht richtig deuten, da die Vorausfahrende offensichtlich keinen Blinker betätigt hatte. Als der Kradfahrer den abbiegenden Wagen schon fast passiert hatte, zog die Frau nach links und touchierte das Motorrad. Dessen Fahrer konnte die Maschine gerade noch abfangen, so dass er von einem Sturz verschont blieb. Dennoch wurde er leicht verletzt. pol