In limitierter Auflage gab es im letzten Jahr zur Weihnachtssaison rote Weihnachtskugeln mit einem Golddruck des Rathauses mit dem Magistratsbau in der Tourist-Information der Stadt Forchheim . Da die Kugeln laut Pressemitteilung der Stadt schnell ausverkauft waren, verkauft die Touristinformation in der Kapellenstraße 16 ab sofort wieder die rote Weihnachtskugel zum Preis von sechs Euro – nicht nur mit Golddruck, sondern auch mit einem Silberdruck. Ein weiteres Weihnachtssouvenir im Sortiment ist die Forchheim-Tasse „Mila“ in weihnachtlichem Design. Die Tasse ist in der Touristinformation für 11,95 Euro zu erhalten. red