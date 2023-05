Die Renovierung der St.-Moritzstatue und des Moritzhäuschens bildete den letzten Akt der umfassenden Überarbeitung der beliebten und viel besuchten St.-Moritzkapelle oberhalb von Leutenbach . Die wesentlichen Arbeiten in der Kapelle fanden von Februar bis September 2022 statt. Die Maler und Putzarbeiten führte die dafür spezialisierte Kirchenmalerfirma Hofmann aus Königsfeld aus. Kürzlich stellte deren Mitarbeiterin Tanja Bergmann die St.-Moritzfigur, als Wächter an der idyllischen Stätte, wieder sorgfältig an ihren angestammten Platz im Häuschen am Zugang zur Kapelle. Seitlich findet sich das St.-Moritzlied, gedichtet von Heimatdichter und Pfarrer Georg Kanzler, ebenfalls überholt.

Kirchendiebe treiben ihr Unwesen

Die Originalfigur war vor einigen Jahrzehnten Kirchendieben zum Opfer gefallen, tauchte eine ganze Weile später auf einem Schiff vor Norwegen wieder auf und kam zurück. Dann wurde das Häuschen wieder aufgebrochen. Seitdem ist die Originalfigur vermutlich für immer verloren. Kurz entschlossen schnitzte Georg Drummer aus Leutenbach dann eine neue Figur an ihrer Stelle.

Messner Eustach Kern und Kirchenpfleger Reinhard Weber kümmern sich mit einer kleinen Gruppe von Idealisten darum, dass die St.-Moritzkapelle von Mai bis Oktober jeden Sonntag Besuchern offen steht. Eustach Kern aus Ortspitz bietet außerdem Führungen als Ehrendienst an, nach Absprache auch unter der Woche. Am Montag, 29. Mai, dem zweiten Pfingstfeiertag, lädt er alle Gläubigen ein, an der Maiandacht um 14 Uhr in der Kapelle von St. Moritz teilzunehmen. Franz Galster