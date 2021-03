Unter der Rubrik " Ehrenamt der Woche" stellt die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt , Eva Gottstein, ausgewählte Formen des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern vor. Vom Bergretter über Familienpaten bis hin zu kirchlichen Jugendleitern - das Ehrenamt in Bayern ist bunt und vielfältig. Diese Bandbreite will die Beauftragte abbilden und somit dem Ehrenamt in Bayern ein persönliches Gesicht geben.

In dieser Woche ist die Forchheimerin Monika Vieth - Leiterin des Weißen Rings/Außenstelle Forchheim die Ehrenamtliche der Woche.

Ehrenamtliche stehen Gewalt- und Kriminalitätsopfern zur Seite. Menschen, die Opfer von Missbrauch, Gewalt, Stalking oder Einbrüchen wurden,

brauchen Beistand. Diesen Beistand leisten die Ehrenamtlichen des Vereins "Weißer Ring". Seit 1995 engagiert sich Monika Vieth beim Weißen Ring und ist Leiterin der Außenstelle Forchheim .

"Menschen, die Opfer von Kriminalität wurden, brauchen Hilfe", sagt Gottstein. "Ich bedanke mich sehr bei Monika Vieth für ihre unermüdliche Arbeit. Ich hoffe sehr, dass sich weiterhin Nachwuchs für dieses emotional anspruchsvolle Ehrenamt findet."

"Leider können wir derzeit wegen der Pandemie nur telefonisch Hilfe leisten", bedauert

Monika Vieth. "Das ist eine große Belastung, denn Opfer müssen Vertrauen aufbauen und telefonisch ist das sehr schwierig."

Der "Weiße Ring" wurde 1976 in Mainz gegründet und ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität und Gewalt. Der Verein unterhält ein Netz von rund 2900 ehrenamtlichen Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit knapp 400 Außenstellen. red