In Pretzfeld ist aus einem Zweirad eine brennbare Flüssigkeit ausgelaufen, die sich entzündete. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Ein 15-Jähriger hatte am Sonntagabend das Mofa am Schloßberg abgestellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei Ebermannstadt auf circa 600 Euro. pol