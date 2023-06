Bis Sonntag, 11. Juni, begibt man sich auf Burg Rabenstein auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Geboten wird auf dem Mittelaltermarkt ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater für Kinder und Feuershows am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Handwerker und Händler geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Für Musik sorgt die Gruppe „Viesematente“. An der Tageskasse zahlen Erwachsene zwölf Euro, Kinder sechs Euro Eintritt. Öffnungszeiten: Freitag, 10 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Foto: Burg Rabenstein