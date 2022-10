Die Bürgerversammlungen der Stadt Forchheim finden im November als Hybridsitzungen statt: Sie können sowohl persönlich vor Ort als auch online als offene Informationsveranstaltung besucht werden.

Der Oberbürgermeister Uwe Kirschstein lädt zusammen mit Bürgermeister Udo Schönfelder und Bürgermeisterin Annette Prechtel alle Bürgerinnen und Bürger des gesamten Stadtgebietes zu den Bürgerversammlungen ein.

Die Termine

Die Termine sind: Dienstag, 15. und 22. November, 19 Uhr, jeweils in der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule, Aula, Egloffsteinstraße 43. Die Versammlungen können auch im Internet via Zoom mitverfolgt werden. Die Plattform Zoom ist ein sogenanntes „Meeting-Tool“, mit dem kostenlos Online-Konferenzen durchgeführt werden können.

Zoom-Zugangsdaten

Folgende Zugangsdaten können für die Teilnahme genutzt werden: Zoom-Meeting am Dienstag, 15. November, 19 Uhr, Link bit.ly/3DdUO5k; Meeting-ID: 993 0854 0975; Kenncode: 704547. Zoom-Meeting am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, Link bit.ly/3EZ0t0z; Meeting-ID: 920 7493 7965; Kenncode: 457607.

Die Tagesordnung

Die Tagesordnung: 1. Begrüßung und Einführungsvortrag; 2. Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten mit Aussprache.

Durch die Chatfunktion können die Bürger, die online an der Bürgerversammlung teilnehmen, Fragen stellen und Anliegen vorbringen. Alle vor Ort melden sich wie gewohnt per Handzeichen. In der Bürgerversammlung können – im Gegensatz zu den regelmäßigen Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters – nur gemeindliche Angelegenheiten erörtert werden.

Entsprechende Vorschläge zur Behandlung in den Bürgerversammlungen können auch schriftlich – mindestens eine Woche vor der Versammlung – per Post an die Stabsstelle Corporate Communication der Stadt Forchheim , St.-Martin-Straße 8, 91 301 Forchheim , oder per E-Mail an buergeranfrage@forchheim.de eingereicht werden.

Die Zusammenkünfte finden gemäß Artikel 18 (Mitberatungsrecht) der Bayerischen Gemeindeordnung statt, wie die Stadt Forchheim am Montag per Pressemitteilung bekanntgab. red