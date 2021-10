Am Sonntag, 17. Oktober, besteht letztmalig in dieser Saison die Gelegenheit, die Dampflok der Baureihe 64 auf der Museumsbahn im Wiesenttalbahn im Einsatz zu erleben. Zwar fahren die Museumszüge noch an den beiden weiteren Sonntagen im Oktober – dann aber bespannt von einer historischen Diesellok. „Wir hoffen auf schönes Herbstwetter, das die Laubfärbung und die Dampfentwicklung unserer Star-Lok so richtig zur Geltung bringt“, sagt Stephan Schäff, Vorstandsmitglied der Dampfbahn Fränkische Schweiz .

Noch sind auf allen Zügen genug freie Plätze zu haben. Ab Ebermannstadt fährt der Dampfzug um 10.05 Uhr und um 14.05 Uhr. Jeweils eine Stunde später geht es ab Behringersmühle zurück nach Ebermannstadt .

„Mit den Fahrten können wir unseren Fahrgästen ein Erlebnis wie im Oktober 1930 zur Eröffnung der Strecke bis Behringersmühle bieten. Auch damals waren die Züge von einer Dampflok der Baureihe 64 bespannt.“

Der Verein ist nicht unzufrieden mit dem Verlauf der Saison, auch wenn diese bedingt durch Corona erst Ende Juni starten konnte. Dankbar ist der Verein auch, dass mit Unterstützung der Oberfrankenstiftung sowie der Bayerischen Landestiftung bereits denkmalgerechte Betonsanierungen an den Pfeilern und Widerlagern von insgesamt vier Brücken abgeschlossen werden konnten.

Weiterhin freuen sich die ehrenamtlichen Museumsbahner über aktive Mitstreiter. Jeder, der einmal in die vielfältigen Aufgaben hineinschnuppern möchte, ist samstags ab 10 Uhr am Betriebshof in Ebermannstadt willkommen.

Informationen zu Fahrzeiten und Fahrpreisen sind dem Internetauftritt der Dampfbahn auf www.dampfbahn.net zu entnehmen. red