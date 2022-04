Die Arbeit der Medienscouts an den Schulen ist wichtiger denn je. Dass sie dabei gerade in Forchheim auf ein tragendes Netz wichtiger externer Partner vertrauen können, bewies Besuch am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim (EGF). Zwei Polizisten und zwei Mitarbeiter des Vorstands der OHO (Opferhilfe Oberfranken) statteten 15 Schülerinnen und Schülern des Ehrenbürg- Gymnasiums einen Besuch ab.

Die Botschaft, die der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Forchheim , Jochen Prinzkosky, zusammen mit dem Jugendkontaktbeamten Philipp Ochs an die Schüler richtete, war Ausdruck der Wertschätzung gegenüber deren Arbeit im Bereich der Medienerziehung: Die 15 Schüler sind die aktuellen Medienscouts des Ehrenbürg-Gymnasiums.

„Wir sitzen in einem Boot“, sagte der OHO-Vorsitzende Alfons Hrubesch und dankte den Jugendlichen nachdrücklich für deren Einsatz: „Wenn ihr in euren Schulen auf die Gefahren der digitalen Medien hinweist und zugleich den verantwortungsvollen Umgang präventiv vermittelt, dann landen eine Vielzahl an möglichen Straftaten in diesem Bereich erst gar nicht bei der Justiz.“

Er sprach damit auch den anwesenden Polizeibeamten aus der Seele. Einen kurzen Einblick in die Arbeit der Medienscouts vor Ort hatte zuvor die Fachlehrerin Kerstin Kraus-Zeller ermöglicht. Dabei begegnen die Jugendlichen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern stets auf Augenhöhe und als ausgebildete Medienexperten. Verantwortlich für diese Ausbildung ist der pensionierte Polizist Alfons Hrubesch. red