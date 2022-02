In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Beamte der Verkehrspolizei Feucht ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verkehrskontrolle auf der A 9 Richtung Bayreuth an der Anschlussstelle Hormersdorf stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehörten. Zudem waren die Zulassungsplaketten gefälscht. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer seit zehn Jahren keinen Führerschein mehr hat. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der polnische Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro bezahlen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Radkralle an dem Auto angebracht. pol